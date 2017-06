Homem é fuzilado em intenso tiroteio entre facções na Raiz

Um homem, até o momento não identificado, foi executado, com tiros de pistola e fuzil, no início da manhã deste domingo (18), dentro da própria casa – que fica localizada na rua Independência, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. Durante o tiroteio, um adolescente de 14 anos ficou ferido.

De acordo com informações de testemunhas, os atiradores chegaram ao local pelo rio em uma lancha e invadiram a casa da vítima, que fica em uma área de palafitas. O homem foi fuzilado e morreu no local. A maioria dos tiros atingiram o rosto do homem.

De acordo com a polícia, os criminosos usaram três tipos de arma. No local do crime foram encontradas cápsulas e projéteis de pistolas ponto 40, 9mm e de fuzil. As paredes da casa da vítima ficaram com várias marcas de tiros.

Na fuga, os criminosos teriam enfrentando um grupo rival, o que resultou em uma troca tiros. O tiroteio deixou moradores da área apavorados. O tiroteio foi relatado por internautas nas redes sociais.”Tiroteio na Raiz, mais de cem tiros e vítima na ponte independência”, escreveu um internauta.

Durante a troca de tiros, um adolescente, de 14 anos, ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu). Ele foi levado para uma das unidade de saúde da cidade. Não há informação sobre seu estado de saúde.

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta das 6h, porém, ao chegarem ao local, os suspeitos já haviam fugido.

Na casa da vítima, a polícia encontrou várias trouxinhas de drogas prontas para serem comercializadas, além de pinos de cocaína.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará a identificação de familiares.

A polícia trabalha com a hipótese que o crime foi um certo de contas, motivado pelo tráfico de drogas. O crime tem características de execução. O local é considerado, pela polícia, como uma área vermelha devido aos inúmeros pontos de venda de entorpecentes.

A Zona Sul nos últimos dias vem vivendo momentos de terror. Vários crimes bárbaros ocorreram na área. Homicídios, corpos decapitados, cabeças e pernas humanas foram encontrados na região nos últimos dias. A polícia acredita que os crimes sejam resultado de uma briga entre facções rivais.

Mara Magalhães

EM TEMPO