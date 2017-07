Homem é executado por violentar e matar menina nos EUA

O estado de Ohio, nos Estados Unidos, executou hoje (26) um homem que foi condenado à morte por violentar sexualmente e assassinar em 1993 a filha de sua companheira na época, uma menina de 3 anos chamada Sheila. A execução de hoje foi a primeira em Ohio desde janeiro de 2014, quando começou um declínio no número de execuções. A informação é da agência EFE.

O condenado, Ronald Phillips, foi o 15º preso executado este ano nos EUA e o de número 1.457 desde que a Suprema Corte reinstaurou a pena de morte há quatro décadas em todo o país. O estado de Ohio foi responsável por 54 dessas execuções.

Phillips, um homem branco de 43 anos, foi declarado morto às 10h43 locais (11h43 de Brasília) após receber uma injeção letal no Centro Correcional do Sul de Ohio. Os advogados de Phillips tinham apresentado dois recursos à Suprema Corte dos EUA, que questionavam o método de execução utilizado e a pouca idade do réu – 19 anos – quando cometeu o crime, mas ambos foram rejeitados ontem.

Sheila tinha apenas três anos quando Phillips abusou sexualmente dela, lançou-a contra a parede e a golpeou na cabeça e abdômen até que ela morreu em janeiro de 1993 em Akron (Ohio), de acordo com a autópsia e a confissão do condenado.

A mãe da menina, Fae Evans, foi sentenciada a prisão por homicídio culposo e morreu na cadeia em 2008, em decorrência de um câncer.

O estado de Ohio tem programadas outras 26 execuções até 2020, que se acumularam durante os últimos três anos e meio de bloqueio. A próxima será em 13 de setembro.

EM TEMPO, com informações da Agência Brasil

