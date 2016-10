Homem é executado no Crespo; dupla fugiu em motocicleta sem deixar pistas

Um homem identificado como Gilcinei Rodrigues Pereira, 26, foi executado por volta das 16h30, desta quinta-feira (13), na avenida Paranavaí, no Crespo, Zona Sul de Manaus.

Conforme informações repassadas aos policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima transitava pela calçada e foi abordada por dois indivíduos não identificados, que se locomoviam em uma motocicleta de modelo e placa não informadas. Um deles efetuou de 10 a 12 disparos, que tiraram a vida de Gilcinei. A dupla fugiu sem deixar pistas.

Uma equipe de investigadores da perícia técnica da Polícia Civil e uma guarnição da Polícia Militar participou da ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) aguardou os procedimentos para remover o cadáver.

“A vítima não portava documentos no momento do homicídio. De acordo com as testemunhas que transitavam no local, que nos informaram a respeito da vítima, fomos em busca de familiares, mas não chegamos até aos parentes dele”, explicou um tenente, que pediu para não ser citado.

Segundo informações da Polícia Civil, em 2012, Gilcinei respondeu por porte ilegal de arma de fogo e era investigado por envolvimento no tráfico de drogas daquela região. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS) investigará o caso.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO