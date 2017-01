Homem é executado na Cidade Nova

Um homem, ainda não identificado, foi executado com pelo menos 10 tiros, na noite desta quarta-feira (11), por volta das 22h30, no Núcleo 23 do bairro Cidade Nova, Zona Norte. O autor dos disparos não foi localizado.

Testemunhas informaram que um homem, após disparar tiros contra a vítima, fugiu do local do crime a pé. A ocorrência está sob investigação de policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a remoção do corpo, mas não quis divulgar informações precisas sobre a quantidade de tiros e as regiões do corpo que foram atingidas.

A mãe da vítima chegou ao local minutos após a execução e lamentou a perda. Ela precisou ser retirada com a ajuda de policiais, pois estava aos prantos e agarrada ao corpo do filho.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Isac Sharlon

EM TEMPO