Homem é executado em arraial na zona Leste; namorada escapa

Breno foi atingido na região da cabeça e morreu na hora – Divulgação

Com tiros a queima-roupas, o estudante Breno Conde, conhecido como “Teco”, de 19 anos, foi executado na noite desta sexta-feira (11), na rua 13, São José 3, zona Leste. De acordo com testemunhas, ele caminhava com a namorada de mãos dadas quando foi surpreendido pelos assassinos. A namorada conseguiu correr e saiu ilesa.

Moradores e outros frequentadores do arraial informaram que Breno foi surpreendido pela dupla armada, que chegou no local em uma motocicleta, de características não reveladas. O estudante foi baleado com vários tiros, principalmente, na região da cabeça. Ele morreu no local, antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. A namorada, que não teve o nome revelado, ficou bastante abalada e disse que não conhecia os suspeitos. Familiares de Breno foram ao local do crime e não quiseram falar com a imprensa. Entretanto, um deles revelou que o estudante não estava recebendo ameaças.

EM TEMPO

