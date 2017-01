Homem é executado com seis tiros na Zona Norte

Adriano de Oliveira Mendonça foi assassinado a tiros, na noite desta quinta-feira (5), por volta das 20h, na rua Tamanduá, comunidade Campo Dourado, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

O homem foi executado com seis tiros a queima roupa a poucos metros da residência onde morava. De acordo com testemunhas, o homem foi vítima de uma emboscada.

“Dois homens em uma moto cercaram ele e efetuaram os disparos. Foi pra matar, pois mesmo depois de caído no chão, eles continuaram atirando. Ele ficou agonizando e morreu logo em seguida”, informou uma moradora da região, que preferiu não ter o nome revelado.

Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que, até o fim da noite, não há maiores informações sobre a autoria do crime e nem sobre a identificação da motocicleta que a dupla utilizou para fugir. No entanto, serão solicitadas imagens do circuito de segurança de alguns locais para tentar identificar os suspeitos.

O corpo de Adriano foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde os famíliares já estavam em busca de maiores informações. Abalados, nenhum membro da família quis comentar o episódio.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO