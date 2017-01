Homem é executado com seis tiros dentro de casa no Planalto

Uma perseguição, possivelmente relacionada ao tráfico de drogas, resultou na morte de Luiz Fernando de Castro, 27, na noite desta quarta-feira (4), no Conjunto Flamanal, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da cidade.



De acordo com testemunhas, o homem estava sendo perseguido por suspeitos em um veículo, modelo HB 20, de cor prata e placas não identificadas, quando foi alvejado pelos disparos.

“Eu estava voltando do comércio quando vi o Luiz correndo e o carro logo atrás em alta velocidade. Ele aproveitou que o vizinho estava abrindo o portão automático da garagem e invadiu a casa para se esconder”, relatou um morador da região, que preferiu ser identificado apenas como Lima.

Uma moradora da casa ao lado, onde Luís foi executado, disse que os proprietários do imóvel nem conheciam a vítima e que ele entrou apenas com o intuito de fugir dos assassinos.

“Um dos homens saiu do veículo e seguiu o Luiz até os fundos da casa, para onde ele havia corrido para se esconder. Na hora que ele entrou, uma senhora, que é moradora da casa, ficou nervosa, mas o bandido disse pra ela ficar calma porque nada ia acontecer com ela. Depois do crime, todos fugiram no carro em alta velocidade”, revelou.

Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para fazer a remoção do corpo de Luiz. Peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) revelaram que o homem foi alvejado com seis tiros, sendo que dois atingiram a cabeça.

A polícia investiga o caso como um possível acerto de contas, já que Luiz é ex-presidiário e tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Familiares de Luiz foram até o local do crime, para fazer o reconhecimento do corpo, mas não quiseram comentar o caso.

Isac Sharlon

Portal Em Tempo