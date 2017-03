Homem é executado com quatro tiros em Coari

Thiago Eric Negreiros de Souza, 29, foi executado com quatro tiros na madrugada deste domingo (19), por volta das 3h30, na rua 2 de Agosto, bairro Tauá Mirim, no município de Coari (distante 362 km de Manaus). O autor do crime, um homem ainda não identificado, fugiu em uma motocicleta.

De acordo com o delegado Mauro Duarte Araújo, titular da Delegacia Interativa de Coari, a vítima estava em frente à casa de familiares quando foi abordada pelo criminoso. “Ele estava na frente da residência do tio dele. O infrator chegou de moto, armado, e disparou quatro tiros. Dois tiros acertaram a cabeça e os outros dois acertaram a região do tórax de Thiago. Ele morreu no local”, informou Araújo.

O delegado informou que, até a manhã deste domingo, não há pistas sobre o paradeiro do suspeito, mas solicita a colaboração da sociedade na identificação do criminoso. “Não há confirmações sobre a motivação do crime. As testemunhas estão prestando depoimento e estamos realizando diligências na região. Quem souber de alguma informação que possa contribuir com as investigações, favor ligar para os telefones: (97) 3561-3815/3124, (97) 98123-3791 e (92) 98818-1159”, completou o delegado de Coari.

Isac Sharlon

EM TEMPO