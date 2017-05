Homem é executado com mais de dez tiros em frente de casa na Zona Sul

Renan Silva de Oliveira, 29, foi executado com mais de dez tiros, na noite desta quarta-feira (3), no beco 1° de Maio, bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus. Para a polícia, a motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com os policiais da 2a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança da área, Renan estava entrando na residência quando foi baleado.

“Há duas versões sobre os criminosos. A primeira é que estavam em dois carros, um de cor preta e o outro de cor azul, de placas ainda não identificadas. Outras pessoas dizem que era apenas um carro preto e duas motocicletas. Os depoimentos de testemunhas ainda estão contraditórios”, contou um PM.

Dois investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local, onde coletaram depoimentos de famíliares, amigos e vizinhos, mas, segundo a equipe, ainda não há como afirmar quais as versões verdadeiras sobre a execução do crime.

“Coletamos informações e registramos imagens do local do crime. Se preciso, nós vamos tentar solicitar imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar as características dos veículos, como modelo, cor e placas. Estamos trabalhando com a possibilidade de crime de execução, pois a vítima foi alvejada com mais de dez tiros”, comentou um investigador da Polícia Civil.

A perícia do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) apontou que Renan foi executado com pelo menos 12 tiros, a maioria nas costas. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Procurada pela reportagem, a família de Renan não quis comentar o caso.

Isac Sharlon

EM TEMPO