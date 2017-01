Homem é executado com mais de 30 tiros no Coroado

Carlos Eduardo Ferreira Silva, de 21 anos, foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (4), dentro de sua casa, na rua Adolpho Duque, conjunto Acariquara, Coroado.

De acordo com informações do tenente Tarso Alves da 11º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 23 horas, Carlos foi morto com mais de 30 tiros de uma pistola ponto 40, que é de uso exclusivo da polícia.

“Eram aproximadamente oito suspeitos, cinco invadiram a casa e três ficaram do lado de fora, eles estavam em um carro de cor preta. O pai da vítima contou que acha que os homens que mataram seu filho faziam parte de alguma facção, mas não soube informar se o filho tinha envolvimento com algum grupo criminoso”, informou o tenente.

Segundo o relato de um morador do conjunto, os suspeitos pularam o muro, renderam parentes da vítima e executaram Carlos dentro do banheiro da casa.

“Eu ouvi os gritos de socorro, quando cheguei na casa deles fui verificar se ele estava vivo. Ele estava jogado na saída do box do banheiro, analisei os pulsos, mas já não tinha reação”, relatou.

Ainda segundo o vizinho, familiares de Carlos chegaram a receber ameaças dos suspeitos.

“Chegaram a comentar comigo que conheciam os suspeitos e que um dos homens chegou a ameaçar eles. Depois disso um outro suspeito disse que ‘eles não tinham nada a ver com a situação’”, disse o morador.

O corpo de Carlos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializa em Homicídios (DEHS).

Outros Casos

O garçom, Tácito Junior Brito Borges, 36 anos foi morto por volta de 1h15 desta quinta-feira (5). O crime ocorreu na travessa Esperança, bairro Nova Esperança, Zona Oeste.

Na rua São Lazaro, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte. O auxiliar de limpeza, Deivid Nascimento da Silva, 21 anos, foi assassinado por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira (5),

Outro homicídio aconteceu por volta das 22h50 da noite desta quarta-feira (4), na segunda etapa do residencial Viver Melhor II, bairro Santa Etelvina, Zona Norte. Emerson Leitão Costa, 21 anos foi assassinado.

Francisco Soares Bittencourt, de 23 anos, também morreu na noite desta quarta-feira por volta das 23h00, na rua Pinheiro, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte.

Todos foram vítimas de disparos de arma de fogo. A DEHS deve investigar os crimes.

Daniel Landazuri

Portal EM TEMPO