Homem é executado com cinco tiros após sair do trabalho no João Paulo

O homem foi morto com tiros na cabeça – Divulgação

Um homem, ainda não identificado, foi morto com cinco tiros, na tarde deste sábado (19), por volta das 14h50. O crime ocorreu na rua Mangarataia, no Conjunto João Paulo 2, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens em duas motocicletas, de placas e caraterísticas não informadas, abordaram a vítima e efetuaram os disparos, que o atingiam na cabeça.

Leia também: Adolescente é morto com 16 tiros no Tancredo Neves

Segundo informações de moradores do local, a vítima havia passado o dia trabalhando em uma oficina, que fica em frente de onde aconteceu o crime. O local estava fechado no momento do fato. Uma moradora, que preferiu não ter o nome divulgado, disse ter ouvido os suspeitos anunciarem um assalto e em seguida ouviu o barulho dos tiros. Entretanto, o celular da vítima e a quantia de R$ 90 não foram levados pelos criminosos.

Após os disparos, os suspeitos fugiram e até a publicação desta matéria ainda não haviam sido identificados. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará o reconhecimento de familiares.

A Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o crime.

EM TEMPO

Com informações de Wendell Neves/TV EM TEMPO

Leia mais:

Homem armado fere oito pessoas na Rússia

Inconformado com separação, homem incendeia casa de ex-mulher no Santa Luzia

Duas crianças morrem atropeladas na rodovia AM-010, após descerem de transporte escolar