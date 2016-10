Homem é executado com ao menos 10 tiros e corpo é deixado em via pública no Santo Agostinho

Um homem, até o momento não identificado, aparentando ter entre 25 e 30 anos foi executado com pelo menos 10 tiros na noite de segunda-feira (3). O corpo dele foi deixado na travessa Rio Negro, bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

O corpo do homem foi encontrado por moradores do bairro que acionaram os policiais militares da 19a Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Testemunhas relataram à polícia que um carro, cujo modelo e placa não foram identificados, foi visto no local minutos antes do corpo ser encontrado.

Conforme o Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do cadáver, o homem trajava uma camisa branca, short de futebol e um boné. Ele possui uma tatuagem no braço direito com o nome ‘Deivid Lucas’. O corpo da vítima está na sede do órgão aguardando a identificação de familiares.

Ainda conforme a polícia, os tiros atingiram a cabeça, tórax e o braço do homem. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas, devido ao crime ter características de execução.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por equipe EM TEMPO Online