Homem é executado com 6 tiros no Iranduba; polícia suspeita de dívida com o tráfico de drogas

O autônomo Marcelo Maués Teixeira, conhecido como ‘Marcelinho’, 24, foi executado com seis tiros, na noite dessa segunda-feira (14), por volta das 19h, na rua Anamã, bairro Novo Amanhecer, município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Conforme o sargento Cruz da 8º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), ‘Marcelinho’ estava próximo à residência dele, quando os suspeitos chegaram a pé, chamaram a vítima pelo nome e atiraram seis vezes contra o autônomo que foi atingido na cabeça, peito e braços.

Após o crime, os criminosos fugiram sem serem identificados pelas testemunhas.

“Sabemos que o Marcelinho era viciado em droga e já tínhamos o abordado várias vezes andando pelo bairro na madrugada, mas ele nunca tinha sido preso. A família da vítima não informou se ele vinha sendo ameaçado ou se devia para algum traficante”, disse Cruz.

Ainda segundo o sargento, os criminosos não estavam encapuzados e somente um suspeito estava armado com uma pistola calibre 380 milímetros.

“Havia muitas pessoas no local quando a vítima foi baleada, mas as testemunhas dizem não ter reconhecido nenhum dos suspeitos, assim como os familiares de ‘Marcelinho’. Não há câmeras de segurança no local, mas as investigações já estão no comando da Polícia Civil”, concluiu o sargento.

Segundo a Polícia Militar, há indícios de que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

O caso foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Até a publicação desta matéria, nenhum dos suspeitos foi identificado.

Ana Sena

Jornal Agora