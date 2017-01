Homem é executado com 11 tiros em invasão no Tarumã

Na madrugada desta quinta-feira (12), o auxiliar de pedreiro Agno da Cunha Barros, 39 anos, conhecido como Xamba, foi morto com 11 tiros.

O crime aconteceu na rua Praia do Areal, Parque Rio Negro, bairro Tarumã, Zona Oeste, onde o auxiliar de pedreiro trabalhava como vigia.

Um autônomo que mora perto do local e não quis ter o nome divulgado contou que os vizinhos acordaram com o som dos disparos.

“Nós ainda conseguimos ver eles fugindo, mas não sei dizer ao certo quantos homens eram nem o que pode ter motivado o crime”, relatou.

Xamba já havia sido preso por roubo no estado do Pará, mas, de acordo com testemunhas, não tinha se envolvido com o crime depois que retornou à Manaus.

“Ele era uma pessoa tranquila, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas”, disse um de seus vizinhos.

Procurados pela reportagem, parentes da vítima não quiseram dar detalhes sobre o caso, mas afirmaram que também desconhecem o motivo do crime.

Mesmo assim, o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas.

