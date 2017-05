Homem é executado a tiros no Petrópolis

Um homem, ainda não identificado, foi morto com pelos menos cinco tiros de arma de fogo, na noite desta terça-feira (3), na rua Rio Branco, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. A causa do crime ainda é desconhecida para a polícia e não há informações sobre o autor do homicídio.

A reportagem tentou contato, por telefone, com os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pela segurança na região, para saber maiores informações sobre a ocorrência. O oficial da supervisão informou que o caso foi acompanhado por PMs da 1ª Cicom. À reportagem, os PMs não quiseram dar detalhes sobre o fato.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil do Amazonas, esteve no local para realizar trabalho de perícia no corpo da vítima e constatou que ao menos cinco tiros atingiram o corpo do homem.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Raphael Sampaio

Em Tempo