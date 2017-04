Homem é executado a tiros em emboscada no Petrópolis

Um homem, ainda não identificado, foi executado com quatro tiros. O crime ocorreu no final da tarde deste domingo (9), no beco Menandro Tapajós, no Petrópolis, Zona Sul da capital. A vítima aparenta ter 25 anos.

De acordo com um policial militar – que não quis se identificar – da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área informaram que dois indivíduos, encapuzados, fizeram uma emboscada para o homem. Um deles ficou no início do beco e atingiu a vítima com um tiro nas costas, já o segundo homem, na parte final do beco, aguardava a vítima tentar fugir, quando o alvejou com mais três tiros na cabeça. Os suspeitos fugiram a pé.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e removeu o corpo do homem no início da noite. Homens da Polícia Militar fizeram buscas na área, mas ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

João Paulo Oliveira

EM TEMPO