Homem é executado a tiros em construção abandonada no Nova Cidade

O crime é 0 investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros – Arthur Castro

Um homem, até o momento não identificado pela Polícia, aparentando idade de 20 anos, foi executado com cinco tiros, por volta de 4h da manhã desta segunda-feira (26), em uma construção abandonada, na travessa 35, loteamento Campo Dourado, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

Segundo a Polícia Civil, três homens levaram a vítima até o local, e o executaram com cinco tiros, sendo três na cabeça, um no pescoço e um na boca.

Uma testemunha relatou que ouviu gritos durante a madrugada e pedidos de socorro, mas teve medo de sair de casa e ser morta pelos suspeitos.

Homem foi encontrado em construção abandonada -foto- Ana Sena

“Depois dos gritos, eu só ouvi os tiros e mais nada. Pela manhã, acordei com muita gente no local e soube que mataram um homem, mas ele não é conhecido do bairro. Aqui na rua é muito ruim, pois existem muitos usuários de drogas e traficantes, por isso ninguém relata nada”, disse a moradora.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS). O homem foi levado ao Instituto Médico Legal onde aguarda ser identificado pelos familiares.