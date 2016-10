Homem é executado a tiros dentro do quiosque em que trabalhava na feira do Coroado

O feirante Eliandro Bacelar da Silva, 28, foi executado com seis tiros, à queima-roupa, por volta de 7h deste sábado (8), em um quiosque de frutas na feira do Coroado, alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus. Todos os disparos atingiram a região da cabeça. O autor conseguiu fugir sem ser identificado.

Segundo informações repassadas por testemunhas ao tenente da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Ary Arnoud, o autor dos disparos fugiu em um carro de modelo e placa não identificados. Amedrontados, populares afirmaram aos policiais que havia um segundo veículo não identificado fazendo a ‘escolta’ do carro em que fugiu o criminoso.

“Tivemos informações de que o cidadão executado devia a traficantes. Há grandes possibilidades de ter havido um acerto de contas. Segundo pessoas que não querem ser identificadas, ele era usuário de drogas e possivelmente estava com altos débitos em ‘bocas de fumo’. Conforme nos passaram, o feirante vinha da feira Manaus Moderna para trabalhar na feira do Coroado todos os dias”, disse o policial militar.

Duas guarnições da Polícia Militar, uma equipe da Polícia Civil e uma viatura de remoção do Instituto Médico Legal (IML) estiveram trabalhando na ocorrência. Familiares da vítima foram informados do ocorrido e se dirigiram ao IML, na Zona Norte.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), localizada na Zona Leste. Serão inclusas na perícia imagens da câmera do feira do Coroado, do Centro Integrado de Operações (Ciops) e de circuito de segurança privada de estabelecimentos comerciais próximos ao local da execução.

