Homem é espancado pela população após tentativa de assalto no bairro Glória

Um homem, ainda não identificado, foi espancado após tentativa de assalto a uma residência no Prosamim da Glória, Zona Sul. O caso aconteceu por volta das 14h.

De acordo com policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem, acompanhado de dois comparsas, tentou entrar na casa de um morador da área para roubar a motocicleta dele. A vítima estava com o filho de seis meses no colo, no momento do assalto.

O policial disse ainda que o um dos assaltantes tentou atirar por três vezes contra o dono da moto, porém a arma não disparou. Ao gritar por socorro, a vítima recebeu ajuda da população, que deteve um dos assaltantes e o espancou até a chegada de uma viatura da polícia militar.

Ao chegar ao local, os policiais da 5ª Cicom relataram que o homem estava desacordado. Ele foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para o Hospital Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Durante a ocorrência, dois suspeitos conseguiram fugir levando a arma usando na tentativa de roubo.

Laize Minelli

EM TEMPO