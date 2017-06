Homem é espancado e preso após roubar e agredir idoso em Coari

Antônio Carlos Alves da Silva, de 34 anos, conhecido como “Carlinhos”, foi preso em flagrante na tarde da última quarta-feira (31), após invadir a residência de um idoso de 84 anos no município de Coari (a 362 quilômetros de Manaus).

Policias do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam denúncias de que um homem havia invadido uma casa, agredido o idoso e roubado R$ 480 em espécie. Uma ambulância foi chamada para conduzir a vítima até o hospital regional de Coari Dr. Odair Carlos Geraldo.

Ainda de acordo com a polícia, durante as buscas no bairro Itamaraty, a equipe percebeu uma aglomeração de pessoas agredindo o homem que foi identificado como suspeito de roubar o idoso.

O agressor foi conduzido ao hospital do município e, após ser atendido, foi encaminhado à 10ª Delegacia Regional do Município de Coari para a realização dos procedimentos legais.

EM TEMPO