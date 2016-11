Homem é espancado e preso ao tentar estuprar menina de 11 anos em Boca do Acre

Nesta quinta-feira (24), Valciclei Morais de Lima, 19, foi espancado pela população e acabou preso após tentar estuprar uma menina de 11 anos no município de Boca do Acre (localizado a 1.554 quilômetros de Manaus). O suspeito teria abordado a vítima após ela sair da escola e tentou levá-la, puxando pelo braço, para um matagal. Segundo a Polícia Militar, ele foi impedido por dois homens que passavam pelo local no momento do crime.

Valciclei foi amarrado em um poste e agredido com murros e chutes por populares até a chegada da polícia. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito negou que iria estuprar a criança.

Ainda em depoimento, Valciclei afirmou que era conhecido da família da menina e, por conta disso, a levaria para casa. Ele foi levado ao 61º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado por tentativa de estupro.

Portal EM TEMPO

Com informações de Ana Sena