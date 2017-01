Homem é espancado e amarrado em poste após tentar invadir casa

Depois de tentar invadir uma residência para cometer um furto, Cledivaldo Ribeiro Lima, 33, foi espancado a pauladas pela população e amarrado em um poste. O caso ocorreu na manhã desta sexta (20), no conjunto Cidadão 7, bairro Nova Cidade, Zona Norte. Testemunhas relataram que uma moradora avistou o suspeito e gritou pedindo socorro, quando os moradores se reuniram e agrediram Cledivaldo até a chegada da polícia.

Segundo o tenente Otero, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito quebrou o cadeado do portão da casa e estava entrando no local quando uma moradora flagrou a tentativa de furto. A mulher gritou para os outros moradores que conseguiram capturar Cledivaldo.

Em seguida, os moradores armados com pedaços de pau e pedras começaram a espancar o suspeito, que teve cabeça, braços e pernas feridos. Ele foi amarrado no poste e ficou no local até a chegada dos policiais.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu Cledivaldo. Ele foi levado ao Pronto-socorro João Lucio, onde foi submetido a atendimento médico e segue internado em estado estável.

Após receber alta médica, ele será autuado por furto tentado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ana Sena

EM TEMPO