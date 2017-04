Homem é espancado após assaltar empresário

Após assaltar uma pessoa em via pública, um homem, ainda não identificado, foi espancado, na tarde desta terça-feira (11), por um grupo de pessoas revoltadas com a situação. O caso aconteceu na avenida das Flores, localizada no bairro Nova Cidade, Zona Norte. Dois suspeitos ainda conseguiram fugir do local.

Segundo um empresário de 40 anos, que preferiu não se identificar, ele estava na avenida Principal Três, mexendo o carro dele, quando foi abordado pelo trio.

“Eles chegaram, me mandaram entrar no veículo, porque eles queriam que eu dirigisse. Só que eu percebi que eles não estavam armados, então eu saí e comecei a alarmar todo mundo sobre o assalto”, contou.

Ainda conforme o empresário, dois dos suspeitos fugiram levando o celular, relógio, carteira e a chave do carro. Já um dos comparsas, que aparenta ter mais de 30 anos, foi impedido pelas pessoas nas proximidades.

“Depois que eu gritei, o pessoal correu atrás e pegou o cara. Espancaram muito ele, o rosto está todo machucado”, disse.

A viatura 6213 da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava em patrulhamento nas proximidades e atendeu o caso. “Nós chegamos a ir atrás dos outros, mas não conseguimos localizá-los. Trouxemos o infrator para o hospital para receber atendimento médico”, explicou um dos policiais que atendeu a ocorrência, mas não quis se identificar.

O suspeito ferido foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Após parecer médico, ele deve ser encaminhado para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso será registrado.

Manoela Moura

EM TEMPO