Homem é esfaqueado pelo próprio irmão, no Tarumã, e morre em hospital

Frank Macedo dos Santos, 25, morreu na manhã desta segunda-feira (19), no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, após ser esfaqueado pelo próprio irmão, o pedreiro Francivaldo Macedo da Silva, 30, no ramal do Jegues, bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta das 22h30 desse domingo (18).

Ainda de acordo com a polícia, Frank estava deitado com sua namorada, que não teve o nome divulgado, em um colchão na cozinha do imóvel, quando Francivaldo chegou ao local embriagado e mandou o casal sair do local. Devido a isso, os dois irmãos começaram a discutir.

Durante a briga, Francivaldo pegou uma faca e desferiu vários golpes que atingiram o tórax, abdômen, braços e na perna da vítima.

Frank foi socorrido pelos familiares e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o crime Francivaldo fugiu. Até a publicação desta matéria o suspeito não havia sido preso.

Por equipe EM TEMPO Online