Homem é esfaqueado na Cidade Nova e fica em estado grave

Um homem de 36 anos foi atingido com um facada na madrugada desta quinta-feira (26), no núcleo 16 no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Por volta das 3h a vítima deu entrada no Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, na Avenida Autaz Mirim, Jorge Teixeira, em estado grave e passa por uma cirurgia.

A facada atingiu o abdômen do homem que é aposentado por invalidez e que de acordo com seus vizinhos, costumava usar drogas. Os parentes da vítima desconhecem o motivo do crime.

“Ele já chegou em casa esfaqueado, não quis falar o que aconteceu. No momento fiquei desesperada e chamei por outros parentes que estavam em casa que me ajudaram a socorrer ele”, relatou a esposa da vítima, que não quis ter o nome divulgado.

Os parentes da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o homem ao pronto-socorro.

Daniel Landazuri

EM TEMPO