Outro corpo é encontrado em ramal na Zona Leste

O corpo de um homem ainda não identificado, aparentando ter por volta de 30 anos, foi encontrado na manhã de hoje no ramal da Gisele, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste. De acordo com a Polícia, o homem foi executado com cinco tiros, sendo um na cabeça, um no rosto e três no peito.

Segundo o sargento Ribeiro, da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram moradores do ramal que encontraram o corpo dentro de um matagal e chamaram a polícia.

Ainda segundo o sargento, o homem tem as mesmas características de um dos fugitivos da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, identificado como Arlisson Matos Ferreira.

A vítima vestia um short azul, tinha uma tatuagem no braço e peito esquerdo com o desenho de uma carpa. O corpo também apresentou marcas de tortura pelo corpo.

Em apenas 24 horas, esse é o quinto homem a ser encontrado morto em ramais. Os crimes têm as mesmas características.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) removeram o cadáver e investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem investigar o caso.

Ana Sena

EM TEMPO