Homem é encontrado morto no quintal de casa pela filha, no Mutirão; namorada é principal suspeita

Um homem identificado como Aldecir Felix de Souza, 59, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5), no quintal da residência onde morava, situada na rua 46, bairro Mutirão, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a filha da vítima encontrou o corpo do pai enrolado em um lençol e com um ferimento na região da cabeça.

Em depoimento, a mulher, que não teve o nome divulgado, informou que morava com pai e com sua filha que também não teve o nome e nem idade revelada. Quando acordou pela manhã, observou que a casa estava arrombada e chamou pelo nome do pai, porém, sem reposta começou a procurá-lo e achou o corpo dele no quintal.

Conforme a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime não tem ligação com o tráfico de drogas. Uma mulher que tinha um relacionamento amoroso com a vítima é a principal suspeita de cometer o crime.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia. O crime está sendo investigado pela especializada em homicídios e sequestros.

