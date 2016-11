Homem é encontrado morto no Planalto; vítima foi alvejada na região da cabeça

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no início da madrugada desta quarta-feira (23), na avenida do Futuro, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações sobre a ocorrência registradas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a vítima foi atingida com, no mínimo, quatro tiros.

Aparentando ter entre 25 e 30 anos, o homem tinha cor parda, cabelos pretos, lisos e curto, além de ter um biótipo magro. Na ocasião, ele trajava blusa vermelha e short preto.

O homem tem uma tatuagem no peito de Jesus Cristo, a frase ‘mãe Claúdia eu te amo’ no braço direito, os nomes ‘Alessandra’ no antebraço esquerdo e ‘Natasha’ nas costas.

A polícia não soube precisar se o crime aconteceu, de fato, onde o corpo foi localizado.

Portal EM TEMPO