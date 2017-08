Homem é encontrado morto na Zona Norte

O corpo foi removido ao IML – Arthur Castro

José Adalberto Guimarães Barbosa, de 32 anos, foi encontrado morto na casa dele, na Rua Porto Vila, bairro Nova Cidade, na Zona Norte, na tarde deste domingo (13). A família acredita que ele tenha sido assassinado em um latrocínio (roubo seguido de morte), pois os parentes viram que pertences dele não estavam no local.

Segundo os familiares de José, a vítima foi vista por volta de 12h de hoje com vida pela região. De acordo com uma sobrinha, que pediu para não ter o nome divulgado, o irmão dela visitou José e conversou com ele sobre vários assuntos.

“Achamos que foi latrocínio porque no sábado de noite minha prima ouviu o alarme do carro dele, mas ninguém saiu para ver essa situação”, conta a familiar. Segundo ela, o dinheiro que ele guardava e o celular não foram encontrados na residência.

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios explicou que o homem tinha sangue na boca, mas não tinha sinais de violência pelo corpo. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte de Manaus, onde passará por exames para descobrir a causa da morte. O caso também foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

