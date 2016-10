Homem é encontrado morto embaixo de ponte no Educandos; polícia suspeita de overdose

O corpo de um homem, identificado pela polícia como Ederkian Nogueira da Silva, 21, foi encontrado na tarde deste sábado (22) embaixo da ponte do Educandos, localizada na avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. A vítima apresentava sinais de uma possível overdose.

De acordo com policiais militares da Força Tática, a viatura foi acionada por moradores que denunciavam um encontro de cadáver naquele local. Ao chegarem no endereço informado, os policiais constaram que Ederkian encontrava-se sem vida em cima de uma cama improvisada e com sinais de uso de substâncias entorpecentes.

Em depoimento, amigos de Ederkian relataram que ele frequentava, constantemente, o local para fazer uso de drogas. Algumas vezes, durante passagens pelo local, o homem chegava a dormir no recinto na companhia de outros usuários de drogas e moradores de rua.

Ainda conforme relatos, a vítima visitou o local a noite, consumiu drogas e deitou em um colchão. Pela manhã, todos os moradores de rua saíram da ponte no intuito de conseguir comida. Já de tarde, quando retornaram, eles perceberam que Ederkian continuava na mesma posição em que deitou. Os colegas estão tentaram acordar o homem, mas não ele não se movia. O corpo já estava enrijecido.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para realizar a remoção do corpo. O caso está sendo tradado como suposta overdose, mas a polícia não descarta a possibilidade de outro crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) investigará o caso.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO