Homem é encontrado morto em igarapé na Zona Oeste

Um homem ainda não identificado, de aproximadamente 20 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (24), dentro de um igarapé, na rua Adriano Barroso, bairro Nova Esperança, Zona Oeste.

A vítima estava com uma corda enrolada no pescoço e tinha as mãos e os pés amarrados, enrolado em um lençol vermelho. Segundo o cabo Odarli, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), às 6h30 um grupo de estudantes passava pelo local, quando avistou o homem no igarapé.

Em seguida, os populares acionaram a Polícia Militar que isolou o local. “A vítima não apresentava perfurações e nem tatuagens. Possivelmente foi morta em outro local e desovada no igarapé pelos suspeitos”, disse.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ana Sena

EM TEMPO