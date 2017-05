Homem é encontrado morto em igarapé e família culpa polícia

Há mais de 24 horas desaparecido, o desempregado Dério Tavares Mota, 25, foi encontrado morto, na manhã deste domingo (28), em um igarapé, localizado na avenida Kako Caminha, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul.

De acordo com familiares, Dério, que costumava ir até o matagal para usar entorpecentes, caiu no igarapé após ser supostamente baleado por policiais militares durante uma troca de tiros com criminosos. O desempregado foi encontrado hoje por um amigo dele que entrou no igarapé para remover o corpo.

No entanto, segundo a Polícia Civil, nenhuma perfuração de arma de fogo, arma branca ou agressão física foi encontrada no corpo de Dério, que já estava em estado de decomposição.

Segundo a esposa do desempregado, uma mulher de 25 anos, que está grávida de seis meses e não quis ter o nome revelado, Dério estava usando entorpecentes, quando policiais militares chegaram no local e efetuaram mais de nove disparos contra os usuários de drogas. O matagal utilizado pelo grupo fica próximo de uma praça, onde eles estavam.

“O Dério não fez nada, ele estava usando a droga dele quando esses PM’s chegaram e atiraram. Ele foi baleado na cabeça e caiu na água para tentar se esconder dos policiais. Já vinhamos procurando por ele desde sábado pela manhã, registramos um Boletim de Ocorrência de desaparecimento e o corpo de bombeiros fez buscas, mas não o encontrou”, relatou.

Conforme o soldado da 22a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Rodrigo Araújo, a Polícia Militar não tem conhecimento de tiroteio entre criminosos e a Polícia. Ele afirmou ter sido acionado para um encontro de cadáver.

De acordo com o delegado Eduardo Paixão, os peritos do Instituto de Criminalística não encontraram perfuração no corpo de Dério, o que contesta a versão dos familiares. O corpo da vítima ainda passará por exames de necropsia para atestar a causa da morte.

Ana Sena

EM TEMPO