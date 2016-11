Homem é encontrado morto em entulhos de construção no Cidade de Deus

Um homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25), em meio à entulhos de uma construção num terreno abandonado, situado no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O homem apresentava marcas de paulada na cabeça.

A Policia Militar informou que estava realizando patrulhamento de rotina pela área quando populares informaram que havia um homem morto dentro de uma construção.

De acordo com a PM, há indícios de que a vítima tenha sido morta com pauladas na cabeça porque o crânio dela estava achatado. Além disso, havia um pedaço de pano enrolado no pescoço do homem que aparentava ter, aproximadamente, 35 anos e trajava apenas uma bermuda.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) onde ficará aguardando a identificação de familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO