Homem é encontrado morto e com mãos amarradas no bairro Betânia

O homem estava de bruços e com as mãos amarradas – Divulgação

Com as mãos amarradas para trás, o corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado, por volta das 5h desta quinta-feira (15), no beco São Francisco de Assis, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. Moradores da área acionaram a Polícia, após se depararem com o corpo, com golpes de arma branca e tiros pelo corpo.

No local do crime, a Polícia encontrou 11 cápsulas e projéteis, provavelmente de calibre 38. Policiais militares insolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

Mara Magalhães

Com informações de Daniel Landazuri