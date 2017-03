Homem é encontrado morto e apenas de cueca no Tarumã

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16), com várias perfurações de arma branca, no ramal do Bancrevea, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da 20ª Companhia Interativa comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada por volta das 7h30 pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Segundo os policiais militares da 20ªCicom, a vítima estava com várias perfurações de arma branca pelo corpo, a maioria no abdômen. Conforme a PM, os moradores da área informaram que não conheciam a vítima e que nunca tinham o visto pelo local.

A polícia trabalha com a hipótese que a vítima foi morta em outro local e apenas deixada no ramal. O homem estava só de cueca e possuía uma tatuagem no peito escrito “Jesus Cristo”.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado por volta das 9h para remover o corpo. O cadáver ficará na sede do órgão, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, aguardado a identificação de familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Mara Magalhães

EM TEMPO