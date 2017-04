Homem é encontrado morto dentro de bueiro na Zona Norte de Manaus

Cleuson Nery da Silva, 48, foi encontrado dentro de um bueiro, na Rua São Tiago, na Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, morto com uma facada no pescoço, neste domingo (30), segundo informações do Corpo de Bombeiros. A vítima é também conhecida como “Salsicha” e apresentava marcas de agressões físicas.

Ainda segundo acordo os Bombeiros, moradores da área encontraram o corpo e acionaram os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Com informações da assessoria