Homem é encontrado morto com várias facadas em área de proteção ambiental de Presidente Figueiredo

Um homem, identificado apenas como ‘Breno’, foi encontrado morto nesta sexta-feira (21), por volta do meio-dia, em uma área de proteção ambiental, localizada na rua Jurupari, no Centro do município de Manacapuru (a 117 quilômetros de Manaus). O corpo foi achado dentro da mata, uma distância de aproximadamente 15 metros da calçada.

Segundo informações da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o homem foi morto a facadas e o autor do crime, que não teve o nome revelado, teria uma rixa antiga com a vítima. que terminou em morte.

Ainda segundo a CIPM, a vítima já tinha passagem pela polícia pelo crime de furto. Até publicação desta matéria, a Polícia Militar aguardava a chegada da perícia e a remoção do corpo.

Portal EM TEMPO