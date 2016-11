Homem é encontrado morto com sinais de espancamento no Distrito Industrial; ele teve a cabeça esmagada

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (23) no ramal do Quixito, na avenida Flamboyant, no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com sinais de espancamento e a cabeça esmagada.

A vítima foi encontrada por populares por volta das 6h e aparentava ter entre 25 e 30 anos.

Segundo a polícia, o homem foi agredido com várias pauladas e teve a cabeça esmagada por um carro, ainda não identificado.

Pedaços de madeira, que estavam próximo ao corpo da vítima, podem ter sido usados para matar o homem.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

