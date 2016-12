Homem é encontrado morto com recado de assassino no peito

Um homem, identificado como Ricardo de Albuquerque Pires, o ‘maluquinho’, 29, foi encontrado morto com várias facadas pelo corpo, na manhã desta sexta-feira (30), em uma área de mata, no beco Green Ville, bairro da União, Zona Centro-Sul. Sobre o peito da vítima foi encontrado um papel com o seguinte recado: “morri porque matei irmão da família”.

De acordo com a Polícia, Ricardo foi encontrado morto 24 horas depois do repositor de mercadoria, Erico Eloy Santos de Oliveira, 33, que também foi morto com 17 facadas no mesmo local.

Segundo os policias militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 8h, moradores avistaram o corpo da vítima jogado no local e acionaram os policias.

Conforme uma moradora de 35 anos, que não quis ter o nome revelado por temer represálias, Ricardo foi um dos autores das facadas que culminaram na morte de Érico. ‘Maluquinho’ era usuário de drogas e também vendia entorpecentes no local, segundo a moradora. Familiares foram até o local e lamentaram a morte. Entretanto, eles não quiseram se pronunciar sobre o caso.

Ana Sena

Jornal AGORA