Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em mata

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, por volta das 15h desta terça-feira (25), em uma área de mata, conhecida como “Cemitério dos Cachorros”, que fica localizada na rua Paxiuba, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, os assassinos tiraram a camisa do homem, a rasgaram em vários pedaços e depois amarraram as mãos e os pés da vítima. Em seguida, o corpo foi jogado em um barranco.

De acordo com as informações dos peritos do Instituto Médico Legal (IML), a vítima teve a cabeça atingida por um objeto, ainda não identificado, que causou o esmagamento do crânio. Além disso, o homem pode ter quebrado o pescoço. O laudo de necropsia vai apontar quais foram as fraturas e a causa da morte.

Próximo do local onde estava o corpo, os policiais encontraram uma dentadura, que foi queimada. Entretanto, não há confirmação que ela seja da vítima.

Segundo o sargento Raimundo Gomes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles foram acionados após uma denúncia anônima de que um corpo teria sido deixado no local.

Por ser uma área de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi chamado para fazer a remoção da vítima. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Laize Minelli

EM TEMPO