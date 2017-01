Homem é encontrado morto com golpes de faca embaixo de ponte no Educandos

O soldador Vicente de Paula Junior, 33, foi encontrado morto, na tarde desta quinta-feira (5), embaixo da ponte que liga os bairros da Cachoeirinha e Educandos, Zona Sul de Manaus. Segundo as testemunhas, que fumavam no lado oposto da ocorrência, um homem, ainda não identificado, teria matado a vítimas a facadas.

De acordo com o aspirante Rui Vasconcelos da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia foi informada, por volta das 13h30, que um corpo estava embaixo da ponte. Conforme alguns moradores das redondezas, o homem é conhecido na área e costumava dormir no local onde foi encontrado.

Segundo familiares, Vicente era usuário de drogas e mora no bairro Águas Claras, mas trabalhava reparando os carros na área do Educandos.

“Na última vez, quando saía de lá, informou que iria pegar dinheiro com pai que mora no Jorge Teixeira, mas não foi mais visto”, disse um dos parentes.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi morto com dois golpes, um na região da nuca e outro no pescoço. O delegado do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Fabiano Nascimento, informou que ainda não há informações sobre quem cometeu o assassinato. O suspeito segue foragido. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Manoela Moura

EM TEMPO