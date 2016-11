Homem é encontrado morto, com as mãos amarradas e seminu em casa na Zona Leste de Manaus

Um homem, identificado como Abimael Coelho de Souza, 29, foi encontrado amarrado e morto em um quarto da residência onde morava, na rua Gipses, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (8).

De acordo com a família, a vítima é o travesti conhecido como ‘Alynda Leitte’, que estava prestes a completar 30 anos de idade. A brutalidade do crime chocou familiares, amigos e o público geral, entre Lésbicas Gays Bissexuais, Transexuais e Transgêneros (LGBT) da cidade.

Conhecidos de Alynda, informaram que, nas últimas 24 horas, ela estava feliz e, inclusive, teria publicado, em uma rede social, imagens que mostravam a colocação em primeiro lugar durante um concurso em um famoso karaokê da cidade.

A forma como o homicídio foi praticado, com requintes de crueldade, chamou a atenção da polícia, pois a vítima foi encontrada sem vida, com as mãos amarradas e apenas usando roupa intima.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e, durante laudo preliminar emitido pela perícia técnica, informaram que o homem foi morto por asfixia mecânica, originada pela entrada de um meio líquido ou semilíquido nas vias respiratórias, impedindo a passagem do ar até os pulmões.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

