Homem é encontrado morto com 6 tiros e amarrado no quarto após encontro com ‘morena’

Um homem, identificado como Herllan Frank Ferreira de Souza, de 24 anos , foi encontrado morto dentro de uma casa, na rua Brasil, bairro Redenção , Zona Oeste de Manaus, na tarde desta quinta-feira (15). Ainda não se sabe qual a motivação do crime, porém, a Polícia Civil acredita que possa ter sido uma execução.



A afirmação é baseada na quantidade de cápsulas, possivelmente de uma pistola 380, encontradas na casa onde ele foi morto. “Quem mata com uma 380 já vai ao local intencionado a matar”, disse um policial ao EM TEMPO.

De acordo com a Polícia Civil, Herllan estava na casa de um amigo, identificado Agnaldo Vasconcelos Júnior, acompanhado de uma mulher desconhecida. No entanto, o amigo saiu para comprar cerveja e quando voltou já encontrou a vítima amarrada e sangrando dentro do quarto. A mulher havia sumido.

Agnaldo informou a polícia que a mulher era morena, tinha cabelos pretos, usava short jeans e uma blusinha. Segundo os vizinhos, que não quiseram se identificar, por volta das 15h30, um carro saiu em alta velocidade naquela via, porém não viram qual era o modelo.

Ainda segundo as autoridades, Herllan tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e o amigo Agnaldo por tráfico e porte de arma. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Bárbara Costa e Bruna Chagas

EM TEMPO