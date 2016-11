Homem é encontrado em forro de casa durante ato sexual com menina de 12 anos e é preso na Zona Norte

Um homem, identificado como Alex Azevedo de Almeida, 20, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda feira (29), por volta de 00h30, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos. O fato ocorreu na avenida da Conquista, no conjunto residencial Viver Melhor, bairro Lagoa Azul, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a equipe estava realizando diligências na localidade quando foram abordados por uma mulher, informando que sua filha não havia retornado para casa após sair da escola e que desconfiava que estava na casa de Alex. A mulher informou o endereço aos policiais.

Após buscas na residência, a polícia encontrou o suspeito com a adolescente no forro do imóvel. A menina estava sem roupa praticando ato sexual com o jovem.

A menina foi encaminhada para realizar exames médicos para ajudar nos procedimentos das investigações. Alex responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos na unidade policial, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde irá permanecer à disposição da justiça.

Portal EM TEMPO