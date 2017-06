Homem é encontrado de bruços, amarrado e estrangulado na Zona Leste de Manaus

>center >/center>

Pedro Pires da Costa, de 52 anos, foi encontrado morto em sua residência, na rua 4, bairro São José 3, Zona Leste de Manaus, nesta quinta-feira (15). A vítima estava com as mãos e as pernas amarradas, além de estar de bruços na cama. Segundo a Polícia Civil, o corpo estava com marcas de estrangulamento e houve tentativa de decapitação.

Ainda segundo a polícia, Pedro era dono de um lanche , localizado na frente da casa onde ele morava. No local havia sinais de arrombamento, porém a polícia acredita que não foi tentativa de assalto. No primeiro momento, a polícia verificou que nada de valor foi levado do local.

O caso ocorreu após 1h desta madrugada, já que a vítima foi vista pela última vez retornando para casa, em um veículo modelo Ford Ka, de cor vermelha, após deixar o sobrinho na casa dele. Ele trabalhava com Pedro na lanchonete.

A polícia informa ainda que esse fato foi confirmado pelas câmeras de segurança, pois mostra o horário que ele chegou na residência.

Quem encontrou o corpo da vítima foi exatamente o mesmo sobrinho, quando ele chegou para trabalhar às 15h. Entretanto, o jovem – que não teve o nome revelado – estranhou a ausência do tio e viu tudo fechado. Ele foi atrás de Pedro, mas quando chegou sentiu um forte odor e correu para chamar a polícia.

O quarto estava revirado e o corpo se encontrava em cima da cama. Livros, roupas e papéis estavam ao lado de Pedro. Um fio de uma antena estava envolta do pescoço da vítima, que quase foi degolada. A polícia acredita que os assassinos tentaram decapitar o dono do lanche.

Segundo vizinhos, que não quiseram se identificar, Pedro recebia muitas visitas, entre mulheres e até adolescentes, em sua residência. Porém, nem os moradores da rua e nem o sobrinho souberam os motivos da violência.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) .

Bruna Chagas e Bárbara Costa

EM TEMPO