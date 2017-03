Homem é encontrado com pés e mãos amarradas em igarapé

Com os pés e as mãos amarradas por uma corda, um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado boiando no igarapé do Bindá, na rua 59, do bairro da União, Zona Centro-Sul, por volta das 12h, desta quarta-feira (29). De acordo com a polícia, a vítima foi morta em uma invasão que funciona como ‘boca de fumo’ próximo a um rip-rap e depois jogado no igarapé.

Segundo moradores, um jovem que passava pelo local avistou o corpo boiando na água e acionou outras pessoas para que conseguissem puxar o homem para a margem.

Para uma moradora de 56 anos, que não quis ter o nome revelado, a chuva e o volume da água foram os responsáveis por arrastar o corpo até o local. “Nós nunca vimos uma coisa dessas por aqui. É comum ter assassinatos na rua, mas assim, no igarapé boiando, é a primeira vez. Ninguém do bairro conhece esse homem”, afirmou.

Peritos do Instituto de Criminalistica (IC) informaram que o corpo do homem está em avançado estado de decomposição. A vítima tinha as partes íntimas expostas e trajava blusa e short preto. Não foi encontrado nenhuma perfuração pelo corpo da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) já removeu o corpo do local. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros.

Ana Sena

EM TEMPO