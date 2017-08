Homem é encontrado 4 dias após desaparecer na mata

Bombeiros foram em busca de Francisco na manhã desta segunda – Divulgação

Francisco Januário Costa Neto, de 44 anos, foi encontrado com vida por uma equipe de Corpo de Bombeiros do Amazonas, na manhã desta segunda-feira (7), em um sítio localizado na AM-010. A região de mata onde ele foi encontrado fica próxima do município de Rio Preto da Eva (a 60 km de Manaus).

O homem havia desaparecido no último dia 3 de agosto quando foi trabalhar em um sítio no km 91. Após o trabalho, ele não retornou para casa. A esposa Maria Laísa Feitosa da Silva solicitou apoio dos bombeiros – que iniciaram as buscas.

De acordo com os bombeiros, Francisco estava bem e consciente ao ser encontrado. Ele foi levado do Sítio Zeca Pinto, no mesmo ramal, até o Hospital Thomé de Medeiros Raposo, em Rio Preto da Eva. Ainda segundo o bombeiros, o homem passa bem.

Bruna Chagas

EM TEMPO

