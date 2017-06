Homem é denunciado por estuprar filha durante cinco anos em Manaus

Um homem de 30 anos, de nome não revelado pela Polícia, foi preso na tarde de quarta-feira (14), denunciado por estupro de vulnerável contra a própria filha, em Manaus. O suspeito foi preso nas dependências do prédio do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da cidade, no momento em que prestava esclarecimentos, após ser chamado à Delegacia, por denúncia da própria filha.



Conforme o delegado Aldeney Goes, as investigações em torno do caso tiveram início após a vítima, uma adolescente de 14 anos, procurar os policiais civis na delegacia para relatar que desde os nove anos de idade vinha sendo estuprada pelo pai biológico. O delegado disse ainda que a mãe da adolescente faleceu há duas semanas e a guarda da garota estaria em posse do pai.

Enteada também acusa

Durante as investigações sobre o caso, os policiais ouviram, também, a enteada do homem, que afirmou, em depoimento, que o infrator já havia tentado manter relações com ela quando ela tinha 12 anos, motivo que a teria feito abandonar a casa onde morava com a mãe e o padrasto.

Homem nega abuso contra filha

De acordo com a autoridade policial, o homem foi chamado até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre as acusações. Na ocasião, negou ter mantido relações sexuais com a filha biológica, mas confessou ter tentado molestar a enteada. “Após ouvir o infrator solicitei a realização de exames às partes envolvidas e representei o pedido de prisão temporária até que os laudos fiquem prontos. A ordem judicial foi expedida no dia 14 de junho deste ano, pelo juiz Alcides Carvalho Vieira Filho, do Plantão Criminal”, explicou Goes.

O homem irá permanecer na carceragem da Delegacia, até que os laudos dos exames sejam concluídos.

EM TEMPO