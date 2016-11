Homem é denunciado e policiais o prendem com armas caseiras no Tarumã

Isaac Ferreira Rosas, 24, foi preso na noite desta terça-feira (15), por volta das 20h, com uma escopeta e uma espingarda, ambas, calibre 16. A prisão ocorreu na avenida Vivenda Verde, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam em patrulhamento quando receberam informações, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de que na comunidade Cristo Rei havia alguém efetuando disparos em via pública.

A guarnição foi ao local para verificar a denúncia e avistaram um veículo, modelo Saveiro, de cor branca e placa PHE-7109, em atitude suspeita. Os policiais realizaram a abordagem e durante revista no interior no veículo, foram encontradas uma escopeta calibre 16 com numeração raspada e uma espingarda também calibre 16 com cartuchos.

Ainda conforme a Polícia Militar, Isaac apresentava sinais visíveis de embriaguez. Não foi feito o teste de alcoolemia devido o sistema do Detran encontrar-se inoperante.

O homem foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos os procedimentos cabíveis para que ele fique à disposição da justiça.

