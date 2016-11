Homem é baleado no peito e morre; crime aconteceu no Monte das Oliveiras

Luiz Vitor Barão da Silva, 21, morreu no Serviço de Pronto de Atendimento (SPA) Eliameme Rodrigues Mady, localizado no Galiléia, Zona Norte de Manaus, na noite desse domingo (6), após ser baleado, na rua Santa Brígida, bairro Monte das Oliveiras, na mesma Zona.

O crime ocorreu por volta das 22h57. De acordo com o registro feito por familiares da vítima no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o jovem estava em via pública quando foi abordado por três homens, que estavam a pé. Um dos suspeitos efetuou um disparo que atingiu o peito de Luiz.

O jovem foi socorrido e levado para o SPA da Galileia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Ainda conforme o relatório do Ciops, um do suspeito foi identificado apenas como Mateus, conhecido como ‘Colher’, os outros assassinos não foram identificados. O trio continua foragido.

Inicialmente o crime foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Norte. Entretanto, o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO